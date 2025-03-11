ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Удар по ТЦ в Курской области
Четверо погибших, девять раненых — итог украинского удара по торговому центру в Курской области. Следствие расценивает происшествие как теракт
Удар по ТЦ в Курской области
Курская область / Reuters
11 марта 2025 г.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели четырех человек в результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района.

Среди погибших — две женщины, мужчина и 18-летний подросток. Ранения получили девять человек, включая четверых подростков. Пострадавших первоначально доставили в местную ЦРБ с последующей эвакуацией санавиацией в областную клиническую больницу.

«К глубокому сожалению число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек… Искренне скорбим вместе с родными и близкими», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным врио губернатора, атака произошла вечером 10 марта, когда жители пришли за покупками после работы. Торговый центр расположен на улице Журавского, 81, примерно в 80 километрах к юго-западу от Курска.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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