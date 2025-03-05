ПОЛИТИКА
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Венгрия жалуется США на западно-европейские интриги
Глава МИД Венгрии обсудил с госсекретарем США войну в Европе и отмену санкций
Венгрия жалуется США на западно-европейские интриги
/ AP
5 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, сообщают венгерские СМИ.

Сийярто заявил Рубио, что в Западной Европе «происходят серьезные интриги» против мирного плана Трампа и травля Будапешта. Однако Венгрия дистанцируется от этого и продолжает выступать за переговоры. Сийярто подчеркнул, что Венгрия стала единственной страной ЕС, поддержавшей мирную резолюцию США в Совете Безопасности ООН.

На переговорах обсуждались также перспектива отмены санкций против Венгрии, введенных администрацией Байдена, а также венгерско-американское экономическое сотрудничество, сообщает Telex.

Сийярто заявил, что США присоединились к венгерской позиции по мирному урегулированию конфликта. По его словам, президент США, госсекретарь и правительство едины в том, что войну между Россией и Украиной необходимо прекратить.

Сийярто отдельно выразил Рубио благодарность за прекращение финансирования USAID, которое, по его словам, «наносило ущерб миру».

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