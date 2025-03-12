США «немедленно» восстанавливают обмен разведданными и возобновляют военную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров Вашингтона и Киева в Джидде. В свою очередь Украина соглашается на предложенное США 30-дневное перемирие, которое может быть продлено при взаимном согласии сторон, а также при условии одновременного выполнения договоренности Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина поддержала инициативу, выразив надежду на согласие Москвы. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что теперь решение за Россией. «Мы передаем это предложение России и надеемся, что они согласятся на мир», — отметил он, приписав успех переговоров усилиям Трампа.

Переговоры в Саудовской Аравии стали первыми после публичного конфликта между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. С тех пор отношения между странами оставались напряженными: Вашингтон приостановил военную поддержку и обмен разведданными, а Киев пытался восстановить связи с ключевым союзником.

Накануне встречи Украина нанесла крупнейший удар беспилотниками по Москве, что, по словам киевских чиновников, стало «сигналом» для Путина о необходимости соглашения. Тем временем в Париже лидеры НАТО, без участия США, готовятся обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переговоры в Джидде «позитивным шагом» к урегулированию конфликта, а премьер Великобритании Кир Стармер заявил о созыве международной встречи для обсуждения дальнейших действий.