Президент США Дональд Трамп, по данным источников Guardian, хочет вступить в войну с Ираном, но с условием: одним ударом уничтожить главный ядерный комплекс в Фордо.

Политик якобы заявил чиновникам Минобороны 18 июня, что одобрит удары по Ирану только в том случае, если будет полная гарантия уничтожения подземного ядерного объекта в Фордо с помощью сверхмощной бомбы GBU-57.

Речь идет о 13,6-тонной бомбе, предназначенной для разрушения укрепленных подземных объектов. По словам источников издания, Пентагон сообщил Трампу, что такие удары смогут вывести Фордо из строя. Однако точной гарантии уничижения всего комплекса нет.

Именно поэтому президент все еще сомневается в эффективности этой меры и не дал разрешения на операцию, отмечает Guardian. Трамп также рассчитывает, что сама угроза удара может подтолкнуть Иран к переговорам, поясняет газета.

Вывод Фордо из строя — дипломатическим путем или военной операцией — считается ключевым для предотвращения создания Ираном ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, объект обогащал уран до уровня 83,7%, что приближается к порогу 90% — это нижний порог для производства ядерного заряда.

Поскольку Израиль не располагает ни подходящими боеприпасами, ни самолетами, способными доставить такие бомбы, участие США остается обязательным условием для возможной атаки.

Вопрос эффективности GBU-57 обсуждается в Пентагоне с начала президентства Трампа. Два источника в Минобороны сообщили, что разрушение Фордо может быть возможно только с применением тактического ядерного оружия — настолько глубоко объект находится под землей. Однако, по словам осведомленных лиц, Трамп не рассматривает такой вариант, и министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также не предлагали его на брифингах в Белом доме.

Тем не менее, в Пентагоне считают, что даже серия ударов обычными GBU-57 может оказаться недостаточно глубокой, чтобы полностью разрушить Фордо. По их данным, такие бомбы способны только обрушить тоннели и завалить их обломками.

Согласно оценкам израильской разведки, объект Фордо уходит вглубь до 90 метров. В секретных докладах отмечалось, что для полного уничтожения объекта США пришлось бы сначала «размягчить» землю обычными боеприпасами, а затем нанести удар тактическим ядерным зарядом с бомбардировщика B-2 — сценарий, который Трамп исключает.

Даже если атака с применением GBU-57 состоится, отмечают опрошенные Guardian эксперты, она может отложить иранскую ядерную программу на несколько лет, но не остановит ее полностью.



