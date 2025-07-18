В результате атаки погибли двое женщин и один мужчина, ранены 11 человек, включая настоятеля. Сообщается, что в момент удара внутри здания укрывались сотни беженцев, включая пожилых людей и детей.

Латинский патриархат Иерусалима резко осудил атаку на невинных граждан, подчеркнув, что погибшие искали там убежище. Human Rights Watch и Amnesty International осудили удар как потенциальное нарушение международного гуманитарного права. А президент США потребовал от Нетаньяху публичного заявления и прозрачного расследования произошедшего. В Тель-Авиве сообщили, что «осколки от снаряда, выпущенного в ходе боевых действий в этой зоне, случайно поразили церковь».