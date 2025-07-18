ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газе простились с жертвами удара по католической церкви
В Газе простились с христианами, погибшими в результате израильского авиаудара по католической церкви Святого Семейства в квартале Зейтун. Это был единственный католический храм на территории эксклава.
В Газе простились с жертвами удара по католической церкви / TRT Russian
18 июля 2025 г.

В результате атаки погибли двое женщин и один мужчина, ранены 11 человек, включая настоятеля. Сообщается, что в момент удара внутри здания укрывались сотни беженцев, включая пожилых людей и детей.

Латинский патриархат Иерусалима резко осудил атаку на невинных граждан, подчеркнув, что погибшие искали там убежище. Human Rights Watch и Amnesty International осудили удар как потенциальное нарушение международного гуманитарного права. А президент США потребовал от Нетаньяху публичного заявления и прозрачного расследования произошедшего. В Тель-Авиве сообщили, что «осколки от снаряда, выпущенного в ходе боевых действий в этой зоне, случайно поразили церковь».

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