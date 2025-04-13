Израильские военные в ночь на 13 апреля нанесли авиаудар по больнице Аль-Ахли аль-Араби в Газе. По данным местных властей и очевидцев, удар был нанесен всего через несколько минут после предупреждения о необходимости эвакуации. Пациенты и сопровождающие вынуждены были срочно покидать здание — трое, включая ребенка с черепно-мозговой травмой, скончались из-за невозможности оказать им экстренную помощь.

Снаряды поразили приемный корпус, хирургическое отделение и кислородную станцию. По данным агентства Wafa, повреждены или полностью уничтожены отделения интенсивной терапии, лаборатория и аптека. Больница была основным центром медицинской помощи в северной части Газы после разрушения Аш-Шифы и других медучреждений.

По данным Минздрава Палестины, в Газе наблюдается критический дефицит лекарств: полностью отсутствуют 37% жизненно необходимых препаратов, 59% медсредств и 54% лекарств для онкологических и гематологических пациентов. Блокада и разрушения превращают ситуацию в гуманитарную катастрофу.

Израиль заявил, что целью был якобы «командный центр ХАМАС» на территории больницы, однако доказательств этому не представил. Подобные утверждения уже звучали после бомбардировки той же больницы в октябре 2023 года, когда погибли сотни человек. Международные расследования тогда указывали на израильскую ответственность.

Местные врачи сообщают, что эвакуация пациентов из Аль-Ахли практически невозможна — другие больницы переполнены и не в состоянии принять пострадавших. Врач Красного Полумесяца отметил, что из-за нехватки ресурсов растет риск летальных исходов, ампутаций и инвалидности. Он призвал международные гуманитарные организации немедленно вмешаться.