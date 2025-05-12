Четырехлетний Али аль-Дбари провел неделю в больнице Нассера с непроходимостью кишечника. Его мать, Асма Фаез, принесла ему кабачки с рисом — редкую роскошь. Это была его единственная еда за день. Он попросил добавки. «Все съел, дорогой», — ответила она. В другие дни она приносит только консервы: фасоль и тунец.

Из-за израильской блокады больницы в Газе перестали кормить пациентов — во всех клиниках сектора закончилась еда, пишет Associated Press (AP). Родные вынуждены приносить еду сами. Но еды нет во всей Газе.

«Практически все пациенты потеряли в весе, особенно за последние два месяца», — говорит хирург Халед Ассер.

Пациентам в реанимации не хватает питательных смесей. «Наши руки связаны, у нас нет выбора», — добавил он.

С начала блокады 2 марта ситуация ухудшается. ООН сообщила о тысячах детей с острым недоеданием. Более 16 тыс. беременных и кормящих женщин также в зоне риска.

На прошлой неделе крупнейшие гуманитарные организации Газы прекратили раздачу пищи — у них самих закончились запасы. Последняя пекарня сектора закрылась еще в конце апреля. Благотворительные кухни одна за другой приостанавливают работу — во всей Газе нет ни муки, ни картофеля.

На рынках остались лишь консервы и немного овощей. Кабачки теперь стоят $10 за килограмм. До войны — меньше доллара. Почти 80% сельхозугодий уничтожено или оказалось в военных зонах, оккупированных Израилем. Урожая нет, констатирует AP.

Асма уверена: ее сын заболел из-за питания одной лишь консервированной едой. Больнице не хватает даже оборудования — сканер не работает, врачи не могут понять, нужна ли операция.

Израиль объясняет блокаду попыткой вынудить ХАМАС освободить заложников. Гуманитарные организации, включая ООН и Красный Крест, обвинили Тель-Авив в преступлениях против человечности, подчеркивая, что использование голода в качестве оружия — это военное преступление. Международный суд ООН ранее аналогично заявил, что намеренное обречение жителей Газы на голодную смерть приравнивается к этнической чистке и геноциду.

AP уточняет, что на фоне международной критики Израиль якобы собирается передать контроль над доставкой помощи частным подрядчикам. Однако ООН заявила, что это нарушит международное право и усугубит страдания мирных жителей.



