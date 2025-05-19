ПОЛИТИКА
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Взрыв у клиники ЭКО в Калифорнии
В Калифорнии у клиники ЭКО прогремел взрыв: смертник, вдохновленный антинаталистской идеологией, подорвал себя, ранив четырех человек
Взрыв у клиники ЭКО в Калифорнии
Взрыв у клиники ЭКО в Калифорнии / Reuters
19 мая 2025 г.

В городе Уиндзор, штат Калифорния, прогремел взрыв рядом с частной клиникой, специализирующейся на экстракорпоральном оплодотворении. Как сообщили власти округа Сонома, взрыв произошел около 22:50 по местному времени. Установлено, что устройство было самодельным и сработало у окна здания.

По данным местных властей, в результате инцидента погиб нападавший. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Здание клиники и прилегающие помещения были повреждены. Район был оцеплен, на месте происшествия работали саперы и следственные группы.

ФБР квалифицировало произошедшее как теракт. Правоохранительные органы установили личность нападавшего — им оказался Бенджамин Барткус. Следователи сообщили, что он стал жертвой собственного устройства.

Как сообщили в ведомстве, Барткус оставил 30-минутную аудиозапись, в которой объяснил свои мотивы. В ней он высказывает идеологические убеждения, связанные с антинатализмом — радикальным мировоззрением, согласно которому людям не следует заводить детей.

ФБР также расследует деятельность YouTube-канала, связанного с Барткусом. На канале размещены видеоролики, в которых демонстрируются эксперименты с изготовлением и испытанием самодельных взрывчатых веществ. По версии следствия, именно эти наработки были использованы при организации атаки.

Представители шерифа округа Сонома заявили, что расследуются все возможные версии. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и содействовать следствию.

Антинатализм, с которым связывают мотивы нападавшего, представляет собой философскую и идеологическую позицию, отрицающую этичность рождения новых людей. Сторонники антинатализма считают появление человека источником страданий как для самого индивида, так и для общества.

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