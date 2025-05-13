ПОЛИТИКА
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Европа повременит с санкциями
Брюссель дождется результатов переговоров России и Украины в Турции, прежде чем вводить новые санкции
Европа повременит с санкциями
Флаги Евросоюза в Брюсселе / Reuters
13 мая 2025 г.

Европа готова отложить новые санкции против России до проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, сообщает агентство Bloomberg.

После консультаций между представителями США и ЕС в понедельник стороны договорились дать дипломатии еще один шанс до того, как усилить давление на Москву, отмечает издание. Предполагаемая встреча в Стамбуле, запланированная на 15 мая, рассматривается как последняя попытка достичь прекращения огня в Украине.

По данным Bloomberg, если Путин откажется приехать или не согласится на немедленное и полное прекращение огня, европейские лидеры намерены призвать президента Дональда Трампа выполнить обещание и ввести «разрушительные санкции».

Еврокомиссия уже дала понять, что готовит более жесткий пакет санкций, направленных на энергетический и финансовый сектора России. Эти меры дополнят 17-й санкционный пакет ЕС, который планируется обсудить 20 мая.

Министр цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что санкции ЕС координируются с законопроектом США — он предусматривает пошлины в 500% на импорт российской нефти. Ударят эти санкции не столько по самой России, а по странам, которые у нее закупают сырье.

«Прекращение огня — это необходимое условие», — подчеркнул Барро. — «В противном случае мы готовы к масштабным действиям».

В Кремле заявили, что переговоры должны быть сосредоточены на «первопричинах конфликта» и предостерегли от использования «языка ультиматумов». Москва не готова принять предложение США и Европы о 30-дневном прекращении огня — сначала прямые переговоры в Турции, только потом все остальное. При этом участие Путина во встрече пока не подтверждено. В последнем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле весной 2022 года участвовали помощники президента РФ, глава МИД, но не сам Путин.

Трамп же не исключает возможности поехать в Стамбул. Ожидается, что некоторые европейские дипломаты также прибудут туда, чтобы проследить за ходом переговоров. Исход встречи, по их словам, станет определяющим для дальнейшей стратегии Запада.


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