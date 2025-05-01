Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление в социальной сети X, в котором выразило протест против любого иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

«Сирийская Арабская Республика безоговорочно отвергает любое иностранное вмешательство во внутренние дела страны», — говорится в заявлении. Ведомство назвало незаконными недавние призывы к «международной защите», поступившие от групп, причастных к насилию и противоправной деятельности на территории Сирии.

По мнению МИД, действия этих групп представляют угрозу территориальной целостности страны и подрывают усилия по восстановлению стабильности.

Дамаск заявил, что намерен защищать всех граждан, включая друзскую общину.

«Сирийская Арабская Республика подтверждает свою решимость защищать все слои населения без дискриминации, включая ценную общину друзов, которая является неотъемлемой частью национальной картины», — отмечается в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что некоторые лидеры друзов сыграли важную роль в предотвращении дестабилизации и поддержании порядка.

МИД заявил, что все внутренние вопросы должны решаться исключительно национальными средствами.

«Сирийская Арабская Республика решительно выступает против давления или иностранного вмешательства. Суверенитет Сирии не является предметом обсуждения или переговоров», — говорится в документе.

Ранее МИД Турции выразил уверенность, что всплеск насилия в регионе будет преодолен через диалог между сирийскими властями и местными структурами. Турция и далее будет поддерживать шаги, направленные на достижение согласия и мира между всеми частями сирийского общества.