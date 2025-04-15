Свыше 1 500 военнослужащих израильского бронетанкового корпуса, включая генералов, подписали петицию с требованием к правительству остановить войну ради освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

Петицию, как сообщает израильское издание Maariv, подписали 1 525 человек: cреди них — бывший премьер-министр и начальник генштаба Эхуд Барак, экс-глава Центрального командования Амрам Мицна, бывший начальник штаба Дан Халуц, бывшие руководители военной разведки и бронетанкового корпуса. В петиции говорится о необходимости «сделать все возможное для освобождения заложников — даже если это потребует остановки боевых действий» и заявили, что это должно сегодня стать главным приоритетом государства.

Документ стал частью волны аналогичных инициатив: с четверга, по данным агентства «Анадолу», опубликовано не менее десяти петиций от военнослужащих с призывами прекратить войну в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ответ пригрозил уволить всех действующих солдат, подписавших такие обращения.

Израиль возобновил наступление на Газу 18 марта, сорвав перемирие и обмен пленными от 19 января. С октября 2023 года в эксклаве погибли почти 51 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта, а в Гааге против Израиля рассматривается дело по обвинению в геноциде.