ПОЛИТИКА
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Макрон мешает выбрать нового папу?
Итальянские СМИ обвиняют президента Франции в попытках сорвать конклав, чтобы возвести на престол своего кандидата
Макрон мешает выбрать нового папу?
Президент Франции Эммануэль Макрон и покойный папа римский Франциск / Reuters
2 мая 2025 г.

Консервативные итальянские СМИ обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке повлиять на выбор нового папы римского. В преддверии конклава, который начнется 7 мая, журналисты утверждают, что Макрон якобы продвигает конкретных кандидатов — особенно архиепископа Марселя Жан-Марка Авелина, близкого к покойному папе Франциску.

Заголовки пестрят обвинениями. La Verità пишет: «Макрон хочет выбрать Папу». Libero утверждает: «Макрон вторгается в конклав», а Il Tempo обвиняет президента в «интервенционизме, достойном современного Короля-Солнце» — это аналогия с Людовиком XIV, который в XVII веке неоднократно использовал право вето при выборах папы. Это позволяло монарху влиять на исход конклава и поддерживать кандидатов, выгодных французским интересам.

Основой для слухов о Макроне стали два недавних ужина. Первый прошел после похорон Франциска в посольстве Франции при Ватикане. Макрон встретился с четырьмя из пяти французских кардиналов-избирателей, включая Авелина, которого считают одним из главных papabili — вероятных кандидатов на папство.

Второй ужин состоялся накануне в престижном ресторане Dal Bolognese в центре Рима. Там Макрон встретился с Андреа Риккарди, основателем католического движения Sant’Egidio — влиятельной организации, сыгравшей важную дипломатическую роль при папе Франциске. С движением также связан кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и еще один возможный кандидат.

Правые СМИ считают, что Франция использует эти связи, чтобы навязать католическому миру более либерального Папу и ослабить позиции кандидатов, близких правительству итальянского премьера Джорджии Мелони. Левые издания, такие как Il Foglio, напротив считают идеи заговора смехотворными, они открыто высмеивают конспирологию вокруг Макрона и считают всю эту историю выдумкой, чтобы очернить позиции профранцузских кандидатов в папы.

Близкая к Ватикану газета Sant’Egidio также отвергает обвинения в адрес Макрона. Представители движения заявили, что Макрон «хочет понять процесс, а не управлять им». Но в атмосфере политического соперничества между Макроном и Мелони эти слухи находят благодатную почву — даже в стенах Ватикана.


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