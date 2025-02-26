ПОЛИТИКА
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Макрон надавил на Трампа
Французский лидер потребовал от США поддержать размещение европейских миротворцев в Украине
Макрон надавил на Трампа
Макрон и Трамп / Reuters
26 февраля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Дональда Трампа поддержки для размещения европейских миротворцев на Украине, если удастся заключить мирное соглашение. Визит Макрона в Вашингтон 25 февраля стал поводом для обсуждения возможного участия Европы в стабилизации ситуации в Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп заявил, что США могут оказать определенную поддержку, но никаких обязательств на себя брать не стал. В ответ на вопрос о том, готов ли он поддержать европейских миротворцев, он сказал: «Мы окажем какую-то помощь. Очевидно, что европейские страны будут вовлечены. Думаю, их поддержка не будет сильно нуждаться в нашей помощи».

Представитель Белого дома сообщил, что предложение Трампа не включает гарантии безопасности для Украины и не обязывает США вводить войска в регион. Это решение противоречит запросам Украины на западные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения.

Однако Макрон подчеркнул, что любое соглашение должно быть справедливым и не привести к капитуляции Украины. Он добавил, что более 30 европейских лидеров готовы включиться в процесс миротворчества.

Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки своих миротворцев в Украину. При этом их участие будет ограничено лишь наблюдением, а не боевыми действиями. Макрон подчеркнул, что эти войска должны оставаться в мирных зонах, обеспечивая стабильность.

Россия категорически отвергла идею введения миротворцев НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это «неприемлемо» и предупредил о возможной эскалации ситуации.

WSJ отмечает: то время как США дистанцируются от активного участия в конфликте, Европа готова взять на себя больше ответственности. Макрон назвал возвращение Трампа в Белый дом «переломным моментом», который заставит Европу действовать решительнее.


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