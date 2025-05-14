ПОЛИТИКА
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Франция требует «схватить Россию за горло»
Глава МИД Барро призывает ЕС и США ввести «разрушительные» меры в преддверии стамбульских переговоров между Москвой и Киевом
Франция требует «схватить Россию за горло»
Жан-Ноэль Барро / Reuters
14 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал США и европейские страны подготовить «разрушительные санкции» против России, чтобы принудить Москву прекратить конфликт в Украине. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала BFM TV.

Французский министр сообщил о планах встретиться 15 мая с американским сенатором Линдси Грэмом, который разработал пакет санкций, предусматривающий введение 500%-ных тарифов на импорт российской нефти.

Барро рассказал о необходимости разработки «разрушительных санкций», способных «схватить Россию за горло», поскольку предыдущие ограничения, на его взгляд, оказались недостаточно эффективными.

«Я бы хотел, чтобы Европа, в свою очередь, ввела санкции в отношении углеводородов», – подчеркнул Барро.

Жесткие заявления главы французской дипломатии прозвучали на фоне утверждения комитетом постоянных представителей Евросоюза 17-го пакета антироссийских санкций. По информации Bloomberg, новые меры «более постепенны» по сравнению с предыдущими раундами ограничений. Отмечается, что решение о дополнительных санкциях связано с ходом предстоящих переговоров между Москвой и Киевом в Турции.

Российско-украинские переговоры запланированы на 15 мая в Стамбуле. Информация о составе российской делегации пока отсутствует. Вашингтон неофициально подтвердил отправку своих представителей, однако также не раскрыл имена участников. Президент США Дональд Трамп заявил, что «всегда рассматривает» возможность введения вторичных санкций против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле. «Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — сказал глава Украины.

После этого МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал президента России Владимира Путина присоединиться к украинскому лидеру на стамбульских переговорах.

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