Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли готовится к предстоящему визиту в Китай, что свидетельствует о стратегическом сдвиге во внешней политике Непала: гималайская страна, похоже, сближается с Пекином, в то время как напряженность в отношениях с Нью-Дели усиливается.

Хотя визит (2–6 декабря) отражает растущие связи Непала с Китаем, он также подчеркивает попытки страны сбалансировать свои традиционные отношения с Индией в сложной геополитической ситуации.

Решение Оли отдать предпочтение Китаю в качестве направления для своего первого официального визита нарушает давнюю традицию непальских лидеров. Обычно новые премьер-министры сначала посещали Нью-Дели, что подчеркивало культурные, экономические и политические связи Непала с Индией.

Однако после месяцев ощущения пренебрежения со стороны индийского руководства, включая игнорирование приглашения премьер-министра Индии Нарендры Моди на Генеральную Ассамблею ООН, поворот к Китаю кажется обоснованным шагом.

Непальский лидер поддерживает тесные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время его пребывания у власти были достигнуты значительные успехи в отношениях между Непалом и Китаем, начиная с подписания исторического соглашения о транзите и транспорте в 2016 году и заканчивая государственным визитом Си в 2019 году.

Эти шаги отражают более широкую стратегию Оли, направленную на снижение зависимости Непала от Индии, особенно после экономической блокады, введенной Нью-Дели в 2015 году, которая нанесла серьезный ущерб экономике Непала.

Растущее региональное влияние Китая открывает возможности для Катманду, но этот дипломатический сдвиг сопряжен с вызовами. Эксперты предупреждают, что попытки Непала уравновесить влияние Индии могут оттолкнуть южного соседа, чей объем торговли с Непалом в 2023 году составил 8,4 млрд долларов, тогда как с Китаем — лишь 1,2 млрд долларов.

Член центрального комитета Коммунистической партии Непала (объединенной марксистско-ленинской) Бишну Риджал отметил, что Пекин готов воспользоваться растущим разрывом между Катманду и Нью-Дели.

«Китай готов заполнить пробел в индо-непальских отношениях, — сказал он. — Эта стратегическая брешь может стать возможностью для Китая, особенно если критика в адрес Индии усилится».

Планы Оли в Пекине амбициозны. Они включают списание кредита в 216 миллионов долларов на строительство международного аэропорта в Покхаре, а также завершение проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь» (BRI), которые были приостановлены.

Однако зависимость Непала от Китая в развитии инфраструктуры вызывает вопросы о долговой устойчивости. Растущие опасения по поводу так называемой «долговой ловушки» Китая часто иллюстрируются примером порта Хамбантота в Шри-Ланке.

Китайские эксперты скептически относятся к возможности списания долга Непалу. Гао Лян, заместитель директора Центра изучения Непала при Институте южноазиатских исследований Сычуаньского университета, заявил: «Я не считаю это вероятным. Подобный запрос может негативно сказаться на международной репутации Непала как заемщика».

Гао считает, что списание долга Непалу может создать нежелательный прецедент. Вместо этого он предлагает рассмотреть более практичные варианты, такие как продление срока погашения (которое начнется в 2026 году) или поиск альтернативных методов выплаты, приемлемых для обеих сторон.

Несмотря на растущие китайские инвестиции, Индия по-прежнему глубоко интегрирована в экономическую структуру Непала. Индийские проекты, такие как нефтепроводы и линии электропередач, продвигаются быстрее, чем проекты BRI, которые сталкиваются с задержками и сложностями.

Визит Оли совпадает с ослаблением пограничных споров между Индией и Китаем, что подтверждается недавними соглашениями о совместном патрулировании. Хотя это сближение может сузить возможности для маневрирования Катманду между двумя соседями, оно также открывает перспективы для трехстороннего сотрудничества в области торговли, энергетики и инфраструктуры.

Эксперты считают, что гармоничные отношения между Индией и Китаем могут снизить региональную напряженность, что будет выгодно таким небольшим странам, как Непал. Однако поддержание этого баланса не всегда просто.

«Непалу следует избегать представления Китая как альтернативы Индии. Вместо этого необходимо стремиться к сбалансированному подходу, поддерживая тесные связи с обеими странами», — отметил эксперт по внешней политике Рупак Сапкота.

«Исторически Непал склонялся к Китаю, когда его отношения с Индией ухудшались, но такая реактивная стратегия больше неустойчива в условиях современной сложной геополитики»

Растущее сотрудничество Непала с Китаем отражает более широкую тенденцию в Южной Азии, где инфраструктурная дипломатия Пекина формирует регион. Эта конкуренция не только предоставляет Непалу возможности, но и создает риски, поскольку страна пытается сбалансировать свои амбиции развития с сохранением независимости.

Сапкота, ранее служивший советником по внешней политике бывшего премьер-министра Пушпы Камала Дахала, отметил, что Непал сформировал стратегическую автономию, последовательно отвергая как Индо-Тихоокеанскую стратегию, возглавляемую США, так и Глобальную инициативу безопасности Китая.

Кроме того, Непал отказался от индийской программы военного набора «Агнипатх». Однако такая нейтральность имеет свою цену.

Крупные державы сократили объемы помощи, так как она часто связана с членством в союзах, что замедляет доступ Непала к международному экономическому сотрудничеству. Сокращение международной помощи и замедленный доступ к экономическим инициативам препятствуют развитию страны.

Строгая политика Китая в отношении COVID-19 также осложнила отношения, приостановив ключевые инфраструктурные проекты и ограничив туризм.

Между тем влияние Индии остается сильным благодаря общим культурным связям и экономической взаимозависимости.

Пока Оли стремится сблизиться с Пекином, Непалу необходимо тщательно выстраивать свои отношения с обоими соседями. Использование инфраструктурной дипломатии Китая при сохранении связей с Индией требует тонкой стратегии.

«Хотя Индия может попытаться оказать давление на Непал, чтобы он не сближался с Китаем, глубина нынешних китайско-непальских отношений делает такой поворот маловероятным. Партнерство достигло уровня, на котором его сложно подорвать», — заключил Сапкота.