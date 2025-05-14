Владимир Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле — но только в том случае, если российский лидер сам приедет. «Если он не приедет, значит, он не хочет политической победы», — сказал Зеленский в интервью французской газете Libération.

Украинский президент подчеркнул, что сам факт встречи не может быть самоцелью. Речь должна идти о конкретных результатах — таких как режим прекращения огня, обмен пленными или другие ощутимые шаги. «Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой», — заявил он.

Одной из главных проблем остается доверие: «Россияне нам не верят, и мы им тоже». По словам Зеленского, посредничество должно осуществляться внешними сторонами, которым доверяют обе стороны. В качестве потенциального гаранта он назвал США.

Он также отметил, что присутствие Дональда Трампа на переговорах может повлиять на позицию Москвы: «Если Путин не приедет, это будет выглядеть как полное поражение для него». Пока Кремль не подтвердил участие президента России, тогда как госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставители Стив Уиткофф и Кит Келлог уже заявлены.