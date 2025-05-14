ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Зеленский раскрыл, какие цели поставил для встречи с Путиным
Президент Украины считает, что встреча должна принести «политическую победу» для обеих сторон — прекращение огня или обмен пленными в формате «всех на всех»
Зеленский раскрыл, какие цели поставил для встречи с Путиным
/ AP
14 мая 2025 г.

Владимир Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле — но только в том случае, если российский лидер сам приедет. «Если он не приедет, значит, он не хочет политической победы», — сказал Зеленский в интервью французской газете Libération.

Украинский президент подчеркнул, что сам факт встречи не может быть самоцелью. Речь должна идти о конкретных результатах — таких как режим прекращения огня, обмен пленными или другие ощутимые шаги. «Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой», — заявил он.

Одной из главных проблем остается доверие: «Россияне нам не верят, и мы им тоже». По словам Зеленского, посредничество должно осуществляться внешними сторонами, которым доверяют обе стороны. В качестве потенциального гаранта он назвал США.

Он также отметил, что присутствие Дональда Трампа на переговорах может повлиять на позицию Москвы: «Если Путин не приедет, это будет выглядеть как полное поражение для него». Пока Кремль не подтвердил участие президента России, тогда как госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставители Стив Уиткофф и Кит Келлог уже заявлены.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us