ВОЙНА В ГАЗЕ
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Эксперты: ФИФА нарушает устав, поддерживая израильскую оккупацию
Эксперты обвиняют ФИФА в нарушении собственных правил, разрешив Израилю проводить матчи на оккупированных палестинских территориях.
Эксперты: ФИФА нарушает устав, поддерживая израильскую оккупацию
Эксперты: ФИФА нарушает устав, поддерживая израильскую оккупацию / TRT Russian
27 июня 2025 г.

Группа международных экспертов направила письмо в ФИФА, обвинив ее в разрешении проводить матчи на оккупированных палестинских территориях, что является нарушением собственных правил организации.

В письме, подписанном двумя бывшими докладчиками ООН, историком Иланом Паппе и 27 другими учеными, цитируется статья 64 устава ФИФА, в которой говорится: «Клубы не могут играть на территории другой ассоциации-члена без ее согласия».

Палестинская футбольная ассоциация впервые подняла этот вопрос в 2013 году, выразив протест против проведения матчей в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу.

ФИФА пока не дала четкого ответа. В прошлом месяце ее контролирующий орган заявил, что «запросил отчет экспертов, в том числе по вопросам территориальности», что и послужило поводом для письма экспертов.

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