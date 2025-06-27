Группа международных экспертов направила письмо в ФИФА, обвинив ее в разрешении проводить матчи на оккупированных палестинских территориях, что является нарушением собственных правил организации.



В письме, подписанном двумя бывшими докладчиками ООН, историком Иланом Паппе и 27 другими учеными, цитируется статья 64 устава ФИФА, в которой говорится: «Клубы не могут играть на территории другой ассоциации-члена без ее согласия».



Палестинская футбольная ассоциация впервые подняла этот вопрос в 2013 году, выразив протест против проведения матчей в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу.



ФИФА пока не дала четкого ответа. В прошлом месяце ее контролирующий орган заявил, что «запросил отчет экспертов, в том числе по вопросам территориальности», что и послужило поводом для письма экспертов.