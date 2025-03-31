Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с серьезными последствиями, если Украина откажется от подписания сырьевого соглашения с Вашингтоном. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета.

По его словам, стороны ранее достигли договоренности, но теперь Зеленский хочет пересмотреть условия.

«Мы договорились о соглашении о редкоземельных металлах. Сейчас он говорит: знаете, я хочу пересмотреть условия соглашения. Он хочет быть членом НАТО. Но он никогда не будет членом НАТО, он это понимает. Если он хочет пересмотреть соглашение, у него будут большие проблемы», — заявил американский президент.

В то же время Трамп пригрозил России санкциями в случае отказа от переговоров по Украине. По его словам, он крайне раздражен заявлениями президента РФ Владимира Путина о временном управлении в Украине и намерен обсудить этот вопрос с ним лично в ближайшие дни.

Ранее Bloomberg и Financial Times сообщили подробности предполагаемого соглашения. Согласно проекту, США требуют контроля над всеми природными ресурсами Украины, включая нефть, газ и инфраструктуру. До полной компенсации оказанной помощи США хотят первыми получать доход от инвестиций.

Президент Украины подтвердил получение нового проекта соглашения от США. Зеленский заявил, что документ изучат юристы, и он подпишет его, только если в нем не будет положений, угрожающих интересам страны.