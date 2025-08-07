В четверг в результате новых ударов израильских беспилотников по восточным районам Ливана погибли шесть человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщает Национальное новостное агентство (NNA) со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что один из ударов пришелся на автомобиль, двигавшийся по международной трассе аль-Маснаа в долине Бекаа. В результате атаки погибли пять человек, еще десять были ранены.

Второй удар беспилотника убил мирного жителя в городе Кфар Дан, к западу от Баальбека. Как сообщает агентство, в момент удара мужчина находился возле своего дома. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее в результате ночного удара по городу Дейр Сириан в районе Маржаайун на юге Ливана погиб гражданин Сирии. Еще двое были ранены.

Израильская армия также нанесла удары по северным окраинам Дейр Сириана, вблизи реки Литани, а также по гаражу и строительной технике, находившимся рядом с жилыми домами.