Глава МИД Египта Бадр Абдулати провел телефонные переговоры со специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, обсудив план восстановления сектора Газа.

Как сообщает египетское внешнеполитическое ведомство, Абдулати подтвердил готовность к «позитивному и конструктивному взаимодействию» с Вашингтоном и выразил желание поддерживать диалог для «всестороннего представления плана и его преимуществ».

Министр подчеркнул, что предложенный план Лиги арабских государств (ЛАГ) получил «полную поддержку» арабских стран, как это было заявлено 4 марта на саммите в Каире.

Он также отметил, что завершение всех этапов соглашения о прекращении огня, обеспечение гуманитарного доступа и запуск восстановительных работ являются ключевыми условиями для стабилизации ситуации в Газе.

Декларация саммита ЛАГ призвала Совет Безопасности ООН разместить международных миротворцев в Газе и на Западном берегу реки Иордан в рамках политического процесса, направленного на создание палестинского государства.

Арабские страны также заявили, что отвергают любые попытки насильственного переселения палестинцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.

Кроме того, израильское правительство разрешило призыв 400 тыс. резервистов.

2 марта истек срок действия разрешения на мобилизацию 320 тыс. резервистов, и власти решили увеличить этот лимит. В новом постановлении отмечается, что призыв возможен до 29 мая 2025 года.

По данным Channel 14, правительство приняло это решение, ожидая, что 2025 год станет годом войны, аналогичным 2024-му.

Израильские источники расценивают это как подготовку к возобновлению активных боевых действий в Газе после завершения первого этапа соглашения о прекращении огня и обмена пленными.