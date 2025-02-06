ВОЙНА В ГАЗЕ
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В США призывают бойкотировать The New York Times
В США призывают бойкотировать The New York Times из-за предвзятого освещения конфликта в Газе, распространении дезинформации и фактическом оправдании военных действий Израиля
В США призывают бойкотировать The New York Times / TRT Russian
6 февраля 2025 г.

Особенное возмущение вызвала статья «Крики без слов», которая, по словам активистов, была позже признана фейком. Протестующие требуют от The New York Times публично отозвать этот материал, опубликовать редакционную статью с призывом к запрету поставок американского оружия Израилю и провести внутреннее расследование случаев антипалестинской предвзятости в редакции. Тем временем в соцсетях уже набирает популярность хештег с призывом «Никогда не прощать и не забывать причастность The New York Times к геноциду».

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