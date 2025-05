Особенное возмущение вызвала статья «Крики без слов», которая, по словам активистов, была позже признана фейком. Протестующие требуют от The New York Times публично отозвать этот материал, опубликовать редакционную статью с призывом к запрету поставок американского оружия Израилю и провести внутреннее расследование случаев антипалестинской предвзятости в редакции. Тем временем в соцсетях уже набирает популярность хештег с призывом «Никогда не прощать и не забывать причастность The New York Times к геноциду».