Российские войска в ночь на 19 мая нанесли масштабный удар по территории Украины с применением 112 беспилотников. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Атака охватила Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 76 дронов. Еще 35, по данным ВСУ, «локационно потеряны» и упали без разрушений. В Сумской области ранены два человека в Шосткинской общине, среди них — 44-летний охранник предприятия. Повреждены четыре жилых дома. Также, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Конотопской общине возникли пожары в нежилых зданиях.

Министерство обороны РФ заявило, что российские силы сбили 35 украинских беспилотников. Из них 26 — над территорией аннексированного Крыма, восемь — в Брянской области и один — в Белгородской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 19 мая в городе Шебекино украинский дрон ударил по автомобилю. В результате погибла женщина, находившаяся в машине, еще одна пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Накануне, в ночь на 18 мая, российские силы провели крупнейшую с начала войны беспилотную атаку, запустив 273 дрона разных типов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем — с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями НАТО.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что разговор между Трампом и Путиным запланирован на 17:00 по московскому времени.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.