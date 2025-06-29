Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Национальным лидером Туркменистана и председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе беседы обсуждались турецко-туркменские отношения, а также региональные и глобальные события.

Эрдоган заявил, что Турция продолжает работать над развитием отношений с Туркменистаном. «Мы продолжаем работать над развитием отношений между Турцией и Туркменистаном, выводом сотрудничества на более высокий уровень и приданием ему постоянной институциональной основы», — подчеркнул турецкий лидер.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

В завершение разговора президент Турции поздравил Бердымухамедова с днем рождения.