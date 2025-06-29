Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Национальным лидером Туркменистана и председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедовым.
Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе беседы обсуждались турецко-туркменские отношения, а также региональные и глобальные события.
Эрдоган заявил, что Турция продолжает работать над развитием отношений с Туркменистаном. «Мы продолжаем работать над развитием отношений между Турцией и Туркменистаном, выводом сотрудничества на более высокий уровень и приданием ему постоянной институциональной основы», — подчеркнул турецкий лидер.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
В завершение разговора президент Турции поздравил Бердымухамедова с днем рождения.