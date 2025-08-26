Порт Усть-Луга, крупнейший российский терминал на Балтике и один из пяти ведущих портов Европы, потерял около половины мощностей по экспорту нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, перебои связаны с ударами украинских беспилотников по трубопроводу «Дружба» и нефтеперекачивающей станции Унеча в Брянской области. Через эту станцию ежегодно прокачивается около 60 млн тонн нефти из Западной Сибири в европейскую часть России.
Сейчас Усть-Луга функционирует лишь наполовину от мощности в 700 тыс. баррелей в сутки. Когда терминал вернется к нормальной работе, неизвестно. Часть экспортных потоков перенаправляется в порты Приморск и Новороссийск, уточнил источник Reuters.
По оценкам агентства, проблемы на «Дружбе» могут сократить экспорт российской нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Это около одной седьмой от общего объема, который ежедневно отправляется танкерами из российских портов.
Ситуация осложняется и ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вывели из строя 17% перерабатывающих мощностей страны. У нефтяных компаний появились избыточные объемы сырья — примерно 200 тыс. баррелей в сутки, которые планируется направить на экспорт. Однако, по словам собеседников Reuters, остается неопределённость: «Атаки продолжаются, а сроки ремонтов меняются ежедневно».
В ночь на 24 августа беспилотники атаковали сам порт Усть-Луга. Повреждения получил комплекс «Новатэка», где перерабатывается газовый конденсат в нафту и керосин.
С начала августа Украина атаковала дронами не менее десяти российских нефтезаводов и энергообъектов, что привело к остановке работы как минимум четырех НПЗ.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.