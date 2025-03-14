Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сразу согласился на предложение США о безусловном прекращении огня, а единственным препятствием для мира остается Россия. По его словам, теперь появился «реальный шанс» быстро закончить российско-украинскую войну. Он добавил, что Украина добилась «четких договоренностей» с европейскими партнерами по безопасности и сейчас близка к первому шагу к миру — тишине на фронте.

«Когда наша команда в Джидде услышала это предложение, они связались со мной, и я сразу же согласился. Мы не хотим играть в войну. Каждый день войны — это потеря жизней наших людей, самого ценного, что у нас есть», — говорится в заявлении Зеленского в соцсетях.

Предложение США было принято Украиной на переговорах с Вашингтоном ранее на этой неделе. В ответ США возобновили военную помощь и обмен разведданными с Киевом, приостановленные после напряженной встречи Зеленского с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

По словам Зеленского, российский президент Владимир Путин, который заявил, что согласен не против перемирия, но настаивает на устранении «первоначальных причин» конфликта, лишь затягивает процесс и не стремится прекращать боевые действия.

«Вчера мы услышали от Путина его условия, которые ясно показывают, что он не хочет никакого перемирия. Ему нужна война — это всегда было очевидно, и очевидно сейчас», — заявил Зеленский.

Он призвал союзников Украины усилить давление на Москву, чтобы предотвратить дальнейшие задержки. «Путин будет пытаться затянуть всех в бесконечные обсуждения, как это было с «Минском», когда мы тратили недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его пушки не прекращали убивать людей», — добавил украинский лидер.

Зеленский также упомянул ситуацию в Курской области РФ, где украинские войска, по сообщениям, попали в окружение российских сил. «Ситуация в Курской области очень тяжелая», — заявил президент Украины. Он добавил, что операция ВСУ прошла с успехом и отвлекла российские подразделения с ряда направлений, где обстановка, по словам Зеленского, теперь «стабилизировалась».

Ранее в пятницу Трамп публично обратился к российскому президенту с призывом оставить попавших в окружение солдат ВСУ под Курском в живых. Путин вскоре отреагировал на это обращение и призвал Киев отдать приказ участвующим в Курской операции силам сдаться в плен.