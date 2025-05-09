ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравил Льва XIV
Турецкий лидер направил поздравительное письмо новому главе Ватикана, где выразил надежду на совместную работу ради мира
Президент Эрдоган поздравил Льва XIV
9 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо папе Льву XIV по случаю его избрания главой Римско-католической церкви.

В обращении президент Эрдоган выразил «искренние поздравления» от имени турецкого народа и лично от себя. Он также отдал дань уважения памяти покойного папы Франциска, подчеркнув его усилия по укреплению мира и терпимости в период международных конфликтов.

Президент Турции заявил, что надеется на продолжение «открытого и конструктивного диалога», сложившегося ранее между Анкарой и Ватиканом. По его словам, развитие турецко-ватиканских отношений будет способствовать укреплению взаимопонимания и завершению гуманитарных трагедий — особенно в Газе.

В завершение президент выразил готовность работать совместно с новым папой ради прекращения страданий в горячих точках мира.

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