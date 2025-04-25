ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: новые предложения о мире уже на столе Трампа
Владимир Зеленский заявил, что после встречи в Лондоне с участием представителей Европы и США были сформулированы новые предложения по окончанию войны, которые уже переданы Дональду Трампу
Зеленский: новые предложения о мире уже на столе Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
25 апреля 2025 г.

После переговоров в Лондоне 23 апреля с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США появились новые предложения по прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Он уточнил, что новый документ с предложениями уже передан президенту США Дональду Трампу.

«Этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях», — подчеркнул Зеленский.

Источник «РБК-Украина» сообщил, что в ходе лондонских переговоров был согласован общий документ, который спецпредставитель президента США Кит Келлог передал в Вашингтон. По его словам, документ отражает общее видение Украины и ключевых европейских стран по урегулированию конфликта.

Подробности содержания документа не раскрываются.

По информации западных СМИ, ранее США передали Украине одностраничный план, в котором предлагалось признание Крыма российским, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с Москвы в случае заключения мирного соглашения.

Как писала The New York Times, участие госсекретаря США Марко Рубио в переговорах в Лондоне было отменено после заявления Зеленского о том, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма.

С середины февраля в различных форматах продолжаются переговоры по завершению конфликта. Представители администрации Трампа, включая самого президента, ранее заявляли, что США готовы выйти из процесса, если не будет достигнут прогресс.

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