Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на договоренности.

«Удары России по Украине несмотря на ее пропагандистские заявления не прекращаются. Ежедневно и еженощно — под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру», — сказал Зеленский.

В ночь на 20 марта российские военные атаковали территорию Украины 171 ударным беспилотником и дронами-имитаторами, сообщили Воздушные силы ВСУ. К утру украинская ПВО сбила 75 «Шахедов» в 12 областях, еще 63 дрона-имитатора были «локационно потеряны».

Под удар попали Кировоградская, Сумская и Донецкая области. Глава гражданской администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил, что Кропивницкий «пережил самую массированную атаку». По данным ГСЧС Украины, в нескольких районах города повреждены жилые дома, пострадала гражданская инфраструктура. Ранены 10 человек, среди них четверо детей.

Президент США Дональд Трамп 18 и 19 марта провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Вашингтон предложил России и Украине 30-дневное прекращение ударов по объектам энергетики, и обе стороны согласились. Однако условия соглашения — дата его начала и объекты, которые не будут атакованы, — не раскрывались.

Несмотря на договоренности, удары продолжились. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 19 марта Украина атаковала объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская в Краснодарском крае тремя дронами. После этого в Кремле заявили о «дефиците договороспособности» у Киева.