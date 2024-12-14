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Миллиардеры выстроились за Трампом
Миллиардеры, включая основателя OpenAI Сэма Альтмана, пожертвовали миллионы долларов в инаугурационный фонд Дональда Трампа
Миллиардеры выстроились за Трампом
Дональд Трамп / Reuters
14 декабря 2024 г.

Сэм Альтман, основатель и глава компании OpenAI, внес пожертвование в размере одного миллиона долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. В своем заявлении, опубликованном рядом американских СМИ, Альтман подчеркнул, что считает Трампа лидером, который сможет вывести США в лидеры новой эры искусственного интеллекта.

«Президент Трамп поведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я готов поддержать его усилия, чтобы Америка оставалась впереди», — говорится в заявлении Альтмана.

По информации Fox News, пожертвование будет сделано от имени самого Альтмана, а не OpenAI. Как отмечает The New York Times, OpenAI недавно усилила свою команду, наняв экспертов, связанных с администрациями демократов, включая Криса Лихейна, работавшего юристом Белого дома при Билле Клинтоне, и Аарона Чаттерджи, занимавшего посты в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее о поддержке инаугурационного фонда Трампа объявили компании Meta и Amazon. Обе внесли по миллиону долларов. Meta сделала это после ужина Марка Цукерберга с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, где была продемонстрирована новая линейка умных очков Ray-Ban от Meta. Amazon планирует транслировать инаугурацию Трампа 20 января 2025 года на платформе Prime Video, а также провести переговоры о сотрудничестве.

Отношения Трампа с технологическими гигантами были напряженными в его первый президентский срок. Он открыто критиковал Amazon и ее основателя Джеффа Безоса, а также обвинял газету The Washington Post, принадлежащую Безосу, в предвзятости. Facebook временно заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года. Однако восстановил их в начале 2023 года, сняв все ограничения.

Сейчас Трамп активно работает над привлечением технологических лидеров, что, по мнению экспертов, может сыграть ключевую роль в его новой стратегии в области искусственного интеллекта. OpenAI и другие крупные игроки в индустрии, вероятно, будут интегрированы в политическую повестку новой администрации.

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