Израильская армия провела ночной рейд в деревне Хамидие, расположенной в юго-западной части сирийской провинции Кунейтра. Без предупреждения военные потребовали от 15 семей покинуть свои дома, после чего тяжелая техника полностью снесла двухэтажные здания.

На месте разрушенных домов были установлены израильские военные позиции. Район фактически оказался под контролем армии Израиля.

Местный житель Мухаммед Али рассказал, что его семью — жену и троих детей — выгнали около 21:30, не объяснив причин.

«Через несколько минут после того, как нас вытолкали, мы своими глазами увидели, как наш дом разрушили вместе со всем, что было внутри», — сказал он.

Али подчеркнул, что он государственный служащий и не связан с вооруженными группами. Он назвал действия Израиля преднамеренными и необоснованными. По его словам, ранее ему обещали время на сбор вещей, но никакого уведомления так и не последовало.

«Нашего дома больше нет. Ни стен, ни окон, ни фундамента. Мы ждали возвращения 14 лет, а теперь все стерто с лица земли», — добавил он.

По данным местных жителей, израильские военные удерживают военный пост в этом районе уже около шести месяцев, однако до этого инцидентов с населением не происходило.