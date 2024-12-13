Администрация Джо Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 млн долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в этот пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые системы Javelin и AT-4, средства защиты от химического и биологического оружия и другое оборудование.

Это уже третий пакет помощи Украине за декабрь: 3 декабря США выделили 725 млн долларов, а 7 декабря — 988 млн.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах команда Байдена ускорила отправку военной помощи Украине. Среди принятых мер — разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по российской территории, передача противопехотных мин и списание половины кредита в 4,65 млрд долларов.

Представители администрации Байдена опасаются, что после инаугурации в январе Трамп сократит помощь Украине в попытке склонить ее к переговорам с Россией.

Ранее Трамп в интервью журналу Time, который назвал его человеком 2024 года, выступил против разрешения Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по территории России.

«Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы тоже разжигаем эту войну и усугубляем ее», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, Трамп отметил, что намерен использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию для достижения перемирия.

«Я хочу достичь соглашения [о прекращении огня]. Единственный способ достичь его — не отказываться от него», — сказал избранный президент.