ПОЛИТИКА
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Трамп держит интригу
Дональд Трамп готов объявить о сделке с Украиной в конгрессе 4 марта, если соглашение будет подписано
Трамп держит интригу
Дональд Трамп / Reuters
4 марта 2025 г.

США и Украина готовятся подписать соглашение по полезным ископаемым, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп рассчитывает объявить о сделке в своем обращении к конгрессу 4 марта. Однако источники подчеркивают, что документ пока не подписан, и ситуация может измениться.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, но после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме сделка была отменена. После этого украинский лидер улетел в Лондон для переговоров с Киром Стармером и европейскими лидерами.

Позже Трамп заявил, что соглашение «не мертво», но намекнул, что Зеленский должен проявить больше благодарности, поскольку США «дали Украине больше, чем Европа».

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина по-прежнему готова к подписанию сделки и хочет работать с администрацией Трампа для достижения мира.

«Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — заявил Зеленский.

В своем обращении 4 марта он признал, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось», но выразил надежду на конструктивное сотрудничество.

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