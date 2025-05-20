ООН предупреждает: в ближайшие 48 часов в Газе могут умереть 14 тыс. младенцев, если не поступит срочная гуманитарная помощь. Об этом заявил глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер. По его словам, ситуация критическая — Израиль пропускает в сектор минимальное количество помощи, и этого явно недостаточно.

Флетчер подчеркнул: «Каждый час на счету. Мы должны спасти этих детей».

18 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ослабить блокаду Газы, чтобы избежать массового голода. Однако уже в понедельник в эксклав въехали всего пять грузовиков с детским питанием. Этого не хватит даже для ста человек. При этом десятки тысяч машин с гуманитарными грузами стоят у границы, помощь до сих пор не дошла до гражданских — Израиль не пропускает товары.

Глава агентства ООН для палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лаззарини назвал происходящее «искусственно созданным голодом» и обвинил Израиль в использовании еды как оружия. Дипломат уверен, что президент США Дональд Трамп может заставить Нетаньяху открыть гуманитарный доступ — сейчас глава Белого дома остается единственным, кто может заставить Израиль ослабить блокаду.

Израиль запретил работу БАПОР в Газе и на оккупированном Западном берегу, утверждая, что агентство якобы связано с ХАМАС. При этом Тель-Авив так и не привел каких-либо доказательств. ООН отрицает обвинения Израиля, называя их клеветой — внутреннее расследование организации показало, что заявления израильского руководства не соответствуют действительности. Палестинские сотрудники продолжают оказывать помощь на местах.

На фоне гуманитарного кризиса Великобритания, Франция и Канада резко осудили действия Израиля. Это заметный сдвиг: ранее эти страны безоговорочно поддерживали военное вторжение Израиля после начала войны в Газе.

В этот раз Запад сменил тон: главы сразу трех стран потребовали прекратить блокаду и допустить больше помощи. Однако Тель-Авив ответил жестким отказом — Биньямин Нетаньяху назвал заявление Лондона, Парижа и Оттавы «подарком ХАМАС» и заявил, что Израиль продолжит борьбу до полной победы. Он не стал уточнять, что именно Тель-Авив расценивает как победу.



