ВОЙНА В ГАЗЕ
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Хуситы предложили переселить израильтян в США
Вместо депортации палестинцев из Газы следует изгнать израильтян с исконно палестинских территорий, заявили хуситы
Хуситы предложили переселить израильтян в США
хуситы / Reuters
13 февраля 2025 г.

Лидер йеменского движения хуситов Абдель-Малек аль-Хуси предложил необычное решение ближневосточного конфликта. Вместо выселения палестинцев из Газы он призвал переселить израильтян в США, подчеркнув, что там достаточно пустующих территорий.

В своем обращении, транслировавшемся на канале Al Masirah, аль-Хуси отметил: США могут выделить для израильтян один из своих штатов. По его словам, это было бы логичным шагом, учитывая американскую поддержку Израиля.

Заявление хуситов прозвучало на фоне предложенного Дональдом Трампом плана по переселению палестинцев в Египет и Иорданию. Бывший президент США заявил, что Вашингтон должен «купить Газу» и построить для палестинцев новые дома в другом месте. Он также подчеркнул, что возвращение переселенных жителей будет невозможным, поскольку в новых районах их жизнь станет «лучше».

План Трампа вызвал международное возмущение. ООН заявила, что принудительное выселение населения нарушает международное право и может расцениваться как этническая чистка. Палестинская администрация и ХАМАС отвергли инициативу, заявив, что земля не продается. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал предложение, назвав его «революционным».

Арабские страны, Иран и ряд западных государств резко осудили идею переселения палестинцев. Москва также высказалась против, отметив, что Египет и Иордания не приняли этот план.

Тем временем в Газе гуманитарный кризис обостряется. С начала войны там погибли более 47 тыс. человек, разрушено 80% зданий, а население страдает от нехватки еды, воды и медикаментов. Трамп продолжает продвигать свою идею, но лидеры региона категорически отвергают принудительное переселение. 

По данным Reuters, Египет и Иордания в ближайшее время представят собственный план восстановления Газы, который предполагает сохранение палестинского контроля над сектором и сохранение палестинцев в эксклаве. Израиль же, в свою очередь, приготовил войска и резервистов для повторного вторжения и оккупации Газы. 


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