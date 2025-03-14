ПОЛИТИКА
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«Байден спал, пока его жена управляла страной»
С таким заявлением выступил вице-президент США, обвинив предыдущего главу Белого дома в медлительности
«Байден спал, пока его жена управляла страной»
Президент США Джо Байден / Reuters
14 марта 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил бывшего президента Джо Байдена в некомпетентности. Вэнс утверждает: вместо Байдена страной фактически руководила его жена, пока сам он спал. Об этом вице-президент заявил в интервью Fox News, пообещав, что администрация Трампа не допустит подобной ситуации.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством, засыпает, а его жена фактически руководит страной, пока никто не вмешивается», — сказал Вэнс.

По его словам, политика Байдена привела США к экономической катастрофе, включая рекордный торговый дефицит, который превысил $1 трлн. Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп намерен изменить курс и исправить ошибки предыдущих десятилетий.

«Президент [Трамп] сломает 40 лет провального двухпартийного консенсуса в Вашингтоне, который предавал американских рабочих и разрушал экономическую мощь США», — заявил вице-президент.

Однако критика Байдена со стороны Вэнса по части экономики — откровенная ложь и клевета. Президент Байден покинул Белый дом, оставив США с сильной экономикой, историческими достижениями на рынке труда, основой для будущего роста производства и снижением многолетней высокой инфляции. И это все без рисков рецессии — в то время как Трамп всего за месяц своего президентства обрушил рынки и довел страну практически до рецессии. 

Хотя большинство экономистов согласны с тем, что Байден не был виноват в инфляции, долгий период резкого роста цен сильно ударил по американцам и в конечном итоге омрачил президентство Байдена, что дошло до ноябрьских выборов.

Критика демократа резко усилилась после его провального выступления на дебатах в июне 2024 года. Позднее он объяснил свой неудачный перформанс усталостью, признав, что «чуть не заснул на сцене».


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