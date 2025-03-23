ХАМАС в субботу заявило, что контакты с посредниками по вопросу перемирия в Газе и сделке по обмену пленными продолжаются. Об этом говорится в заявлении представителя движения Абдель-Латифа аль-Кану.

По его словам, в настоящее время обсуждаются предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа и другие посредников.

13 марта израильские СМИ сообщили, что Уиткофф предложил план, предусматривающий освобождение пятерых израильских заложников в обмен на 50-дневное прекращение огня, освобождение палестинцев из израильских тюрем, допуск гуманитарной помощи и переход к следующему этапу переговоров.

Уже на следующий день ХАМАС заявил о согласии на компромиссный вариант, предполагающий возвращение тела израильско-американского солдата и тел еще четырех иностранных граждан, как часть второго этапа переговоров.

Аль-Кану отметил, что главным препятствием к заключению соглашения остается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, по его словам, ставит сохранение своей власти выше жизни израильских заложников.

Он также подчеркнул, что ХАМАС не претендует на участие в будущем управлении Газой, если такое управление будет опираться на национальный консенсус. Движение ранее соглашалось на создание в Газе общественного комитета, в состав которого не входил бы ХАМАС.

Аль-Кану осудил возобновление израильских ударов по Газе, назвав происходящее геноцидальной войной под американским прикрытием, и призвал США оказать давление на Израиль, чтобы вернуть его к соглашению о прекращении огня.

Согласно данным, за последние дни в результате новых израильских ударов по Газе погибли более 700 палестинцев, свыше 1 000 получили ранения. С октября 2023 года, по информации местных властей, число погибших превысило 49 тыс., подавляющее большинство из них — женщины и дети.