ТУРЦИЯ
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Турция «в полной боевой готовности»
Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун обвинил противников расследования коррупции в распространении дезинформации и попытке дестабилизировать государство
Турция «в полной боевой готовности»
Фахреттин Алтун / AA
25 марта 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о «организованной дезинформационной атаке» на государство в связи с расследованием коррупции в мэрии Стамбула. На панельной дискуссии в Анкаре он подчеркнул, что государственные институты находятся «в полной боевой готовности» противостоять этим нападкам.

В ходе выступления на панельной дискуссии, посвященной борьбе с зависимостями в Турции в XXI веке, Алтун перешел к актуальной политической теме — расследованию коррупции в отношении администрации мэра Стамбула.

«В последние дни мы наблюдали очень яркий пример этого в контексте расследования коррупции, начатого в Стамбуле. Перед нами расследование коррупции, проводимое независимой судебной системой, и серьезные обвинения, выдвинутые в рамках этого расследования», — заявил Алтун.

По его словам, вместо того чтобы отвечать на обвинения, оппозиция пытается политизировать юридический процесс, обвинить правительство и президента.

«Подготовка почвы для вандализма и насилия с целью срыва законного процесса и получения политической выгоды — это, мягко говоря, безответственность, нарушение общественного порядка и подрыв социального мира», — подчеркнул глава коммуникаций.

Он обвинил противников расследования в манипулировании общественным мнением: «Манипулирование улицами безответственными и провокационными призывами против государственных институтов означает поощрение вандализма, насилия и беззакония. Такие призывы являются попытками вмешательства в справедливые судебные процессы; это не поиск прав, а попытка оказать давление на закон».

Алтун также отметил участие экстремистских групп в протестах: «Мы наблюдаем, как различные экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться после этих уличных призывов».

Особое внимание глава департамента коммуникаций уделил роли социальных сетей: «Мы сталкиваемся с менталитетом, который рассматривает цифровые платформы и социальные сети как поле нападения, центр производства хаоса и средство создания социальной нестабильности».

По его словам, кампании дезинформации направлены не только на введение общественности в заблуждение, но и на подстрекательство народа против государства, его институтов и системы правосудия.

«Никто не стоит выше турецкой судебной системы. Любая риторика, направленная на дискредитацию закона и оказание давления на судебные органы, является величайшим злом, которое можно причинить системе правосудия», — заключил Алтун.

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