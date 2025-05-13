Россия рассматривает возможность закрытия генконсульств Польши в Калининграде и Иркутске в ответ на решение Варшавы прекратить работу российского консульства в Кракове. Об этом ТАСС в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Может быть. Ответ, конечно, будет», — сказал дипломат, подтверждая подготовку зеркальных шагов.

Накануне польские власти связали масштабный пожар в торговом центре на улице Маривильска в Варшаве, случившийся в прошлом мае, с российскими спецслужбами. Все здание тогда сгорело целиком. Следствие утверждает, что диверсия была организована с территории России и уже задержаны несколько подозреваемых.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала происходящее, обвинив Варшаву в «целенаправленном разрушении отношений» и пообещав «адекватный ответ на неадекватные шаги».