ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Россия грозит закрыть польские консульства
Замглавы МИД РФ пообещал ответ на закрытие консульства в Кракове и высылку российских дипломатов
Россия грозит закрыть польские консульства
Генконсульство Польши в Калининграде / gov.pl
13 мая 2025 г.

Россия рассматривает возможность закрытия генконсульств Польши в Калининграде и Иркутске в ответ на решение Варшавы прекратить работу российского консульства в Кракове. Об этом ТАСС в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Может быть. Ответ, конечно, будет», — сказал дипломат, подтверждая подготовку зеркальных шагов.

Накануне польские власти связали масштабный пожар в торговом центре на улице Маривильска в Варшаве, случившийся в прошлом мае, с российскими спецслужбами. Все здание тогда сгорело целиком. Следствие утверждает, что диверсия была организована с территории России и уже задержаны несколько подозреваемых.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала происходящее, обвинив Варшаву в «целенаправленном разрушении отношений» и пообещав «адекватный ответ на неадекватные шаги».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us