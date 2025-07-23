ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Делегации Украины и России прибыли на место переговоров в Стамбул
Делегации Украины и России прибыли на место переговоров в Стамбул / TRT russian
23 июля 2025 г.

Украинская и российская делегации прибыли на место переговоров в Стамбул. По итогам предыдущих встреч, которые прошли 16 мая и 2 июня, стороны договорились об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000», а также возвращении тяжелобольных и молодых пленных по формату «всех на всех».

Перед третьим раундом переговоров с Россией украинская делегация посетила Анкару, где провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщается, что стороны обсудили возможность проведения четырехсторонней встречи мировых лидеров: президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны.

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