Украинская и российская делегации прибыли на место переговоров в Стамбул. По итогам предыдущих встреч, которые прошли 16 мая и 2 июня, стороны договорились об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000», а также возвращении тяжелобольных и молодых пленных по формату «всех на всех».



Перед третьим раундом переговоров с Россией украинская делегация посетила Анкару, где провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Сообщается, что стороны обсудили возможность проведения четырехсторонней встречи мировых лидеров: президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны.