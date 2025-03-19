Администрация Дональда Трампа во вторник вечером опубликовала десятки тысяч страниц правительственных документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году. Это произошло спустя несколько недель после того, как Трамп распорядился полностью рассекретить все оставшиеся файлы по делу Кеннеди, его брата Роберта и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Национальный архив США сообщил, что «все записи, ранее засекреченные по соображениям национальной безопасности», теперь доступны, хотя не все файлы пока загружены в онлайн-доступ.

Документы включают информацию о деятельности ЦРУ и ФБР, связанных с расследованием убийства. Например, профессор политологии из Университета Виллановы Дэвид Барретт сообщил CBS News, что среди обнародованных файлов есть подробности о «взаимоотношениях ЦРУ с газетами в Майами» и о деятельности трех сотрудников ЦРУ, занимавшихся сбором разведданных на Кубе.

Некоторые документы касаются возможных связей Ли Харви Освальда с Советским Союзом. Например, в отчете 1991 года упоминается, что высокопоставленный чиновник КГБ после изучения архивных данных пришел к выводу, что Освальд «никогда не был агентом» советских спецслужб.

Другие файлы содержат данные о тайных американских операциях против Фиделя Кастро, в том числе о программе ЦРУ «Мангуст», направленной на дестабилизацию кубинского режима.

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал полностью рассекретить документы по убийству Кеннеди, отчасти из-за политического союза с Робертом Кеннеди-младшим.

Ранее, в 1992 году, Конгресс принял закон, предписывающий опубликовать все записи об убийстве Кеннеди к 2017 году, но предыдущие президенты, включая Барака Обаму и Джо Байдена, продолжали откладывать публикацию, ссылаясь на возражения спецслужб.

Несмотря на опубликованные документы, основная официальная версия остается неизменной: Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку. Однако этот вывод остается предметом споров, поскольку Освальд, бывший морской пехотинец и сторонник коммунизма, имел контакты с Кубой и СССР.

Некоторые аналитики полагают, что обнародованные файлы могут пролить свет на действия ЦРУ, ФБР и других структур в преддверии убийства, однако сенсационных открытий пока не последовало.