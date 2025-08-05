ПОЛИТИКА
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Трамп спросил у стажеров, кто готов занять его место
Президент США Дональд Трамп провел неформальную встречу с летними стажерами Белого дома. В начале беседы он обратился к аудитории с вопросом: «Кто-нибудь хочет стать президентом?»
Трамп спросил у стажеров, кто готов занять его место / TRT Russian
5 августа 2025 г.

Мероприятие прошло в закрытом формате и стало частью традиционной программы, в рамках которой глава государства встречается со студентами и отвечает на их вопросы, а также делится карьерными рекомендациями.

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