Украина обладает лазерным оружием, способным поражать воздушные цели на высоте более 2 км, заявил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Вадим Сухаревский. По данным агентства «Интерфакс-Украина», эта разработка получила название «Тризуб» — в честь трезубца, символа, изображенного на гербе страны.

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты», — заявил украинский военачальник.

Сухаревский не раскрыл подробностей о характеристиках или механизмах работы оружия, но подчеркнул, что оно уже может эффективно уничтожать цели на значительных высотах. Официального подтверждения или дополнительных данных о «Тризубе» пока нет.

Ранее, в апреле, бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс говорил о возможном использовании британского лазера DragonFire в Украине для борьбы с российскими дронами, однако этот проект должен войти в строй не раньше 2027 года. 11 декабря британские военные сообщили об успешном испытании высокоэнергетического лазерного оружия, которое уничтожило БПЛА в полете.