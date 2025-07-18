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В Нью-Йорке массовые протесты против иммиграционной службы закончились задержаниями
В центре Нью-Йорка сотни протестующих требовали упразднения службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Они перекрыли улицы и отказались подчиняться требованиям полиции. В результате задержаны несколько протестующих.
В Нью-Йорке массовые протесты против иммиграционной службы закончились задержаниями / TRT Russian
18 июля 2025 г.

Мероприятие стало частью общенационального дня протестов, организованного правозащитными группами.

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