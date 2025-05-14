Дональд Трамп ищет новые способы наказания преступников, но сталкивается с проблемой: в США не хватает мест в тюрьмах. Возможно, Европа сможет предложить решение, сообщает Euronews.

В последние недели Трамп выдвинул идею депортировать американских граждан (то есть даже не мигрантов), осужденных за насильственные преступления, в зарубежные тюрьмы — в том числе в печально известную мега-тюрьму CECOT в Сальвадоре.

«Я бы с удовольствием это сделал, если бы это было законно, — сказал он в интервью журналу Time. — Мы это изучаем».

Правовая база пока не ясна — высылать американских граждан из страны нельзя. Поэтому Трамп ищет и внутренние варианты, одновременно пытаясь найти лазейки в Конституции. Во время недавней встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле президент США заявил: «Речь идет о действительно опасных людях. Очень опасных».

Тюрьма CECOT, управляемая правительством Букеле, считается одной из самых жестких в Западном полушарии. Ранее администрация Трампа уже отправляла туда нелегальных мигрантов. Но теперь ему нужно больше.

Поэтому недавно он вновь предложил восстановить тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Однако СМИ сомневаются в том, что затея Трампа выгорит: здания тюрьмы заметно обветшали, проект восстановления будет дорогим и технически сложным.

Если Трампу нужны тюрьмы на островах, у Европы есть что предложить — и такие варианты вполне могут его заинтересовать, отмечает Euronews. Число заключенных в Европе стабильно сокращается. В Нидерландах с 2005 по 2016 год количество заключенных снизилось почти вдвое. Освободившиеся тюрьмы вполне могли бы принять американцев, допускает канал.

Замок д’Иф

Находится у побережья французского Марселя. Здесь в свое время содержались религиозные диссиденты. Известность пришла с романом «Граф Монте-Кристо‎»‎. Побег в книге — вымысел: на самом деле из тюрьмы за всю историю ее существования так никто и не сбегал. Трампу может понравиться — особенно если получится обойти брюссельскую бюрократию и договориться напрямую с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Остров Дьявола

Бывшая французская колония у побережья Южной Америки действовала с 1852 по 1952 год. Ужасные условия и болезни довели смертность до 75%. Остров стал известен благодаря мемуарам «‎‎Папийон». История мрачная, но о значимая — вполне в духе Трампа.

Голи Оток

Необитаемый хорватский остров в Адриатике. В югославскую эпоху здесь держали противников режима. После 1989 года тюрьма заброшена. Пустынный пейзаж и мрачное прошлое могут напомнить Трампу об Алькатрасе.





