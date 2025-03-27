В результате израильских авиаударов по различным районам сектора Газа погибли 12 палестинцев. Множество получили ранения.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на медиков и очевидцев, один человек погиб в районе Аль-Карин в городе Хан-Юнус на юге сектора.

В Бейт-Лахии на севере пострадали несколько человек после удара по дому семьи Маруф.

Два палестинца погибли, еще несколько были ранены в результате атаки на палатку перемещенных лиц в районе Аз-Заваиде в центральной части сектора.

Пять человек стали жертвами удара по столовой возле мечети «Аль-Кассам» в лагере беженцев Нусейрат. Множество получили ранения.

Еще четыре человека погибли при атаке на район мечети «Абдуллы Аззама» на севере того же лагеря.

Ранее стало известно о гибели пресс-секретаря ХАМАС Абдуллатифа аль-Кану.

По данным телеканала Al-Aqsa, удар был нанесен по его палатке в районе Джебалия аль-Балед на севере Газы. Кану погиб на месте.

Израильская армия пока не прокомментировала сообщение о его гибели.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.