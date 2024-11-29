Дональд Трамп на этой неделе заявил, что назначит отставного генерала Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. У Келлога весьма оригинальный подход к урегулированию российско-украинской войны. Военачальник ранее предлагал прекратить поставки американского оружия в Украину, если она не начнет переговоры с Россией, и усилить поддержку Киева, если от диалога откажется Москва.

План под названием «Америка прежде всего: Россия и Украина» был представлен Трампу в апреле и, как сообщают американские СМИ, получил его одобрение. Документ предполагает, что прекращение военного конфликта возможно только через переговоры, подкрепленные жесткими мерами. Украина должна сесть за стол переговоров, иначе США прекратят военную помощь и убедят союзников по НАТО сделать то же самое.

Келлог обвинил администрацию Джо Байдена в «несерьезной и хаотичной» внешней политике, которая, по его мнению, и привела к эскалации конфликта России и Украины. Военачальник раскритиковал вывод американских войск из Афганистана, ослабление союзов с Израилем и Саудовской Аравией и «слабую» политику в отношении Китая.

Келлог также заявил, что для достижения мира Украина не обязана формально уступать территории России, но должна осознать: вернуть полный контроль над всеми регионами будет невозможно.

Однако в документе Келлог признает, что Украине будет сложно принять соглашение, которое не гарантирует возврат территорий. Также Киев будет настаивать на том, чтобы привлечь Россию к ответственности за разрушения. Москва ранее уже заявила, что ни в коем случае не будет платить репарации Киеву и помогать с восстановлением страны.

Назначение Келлога совпадает с решением администрации Байдена ускорить поставки оружия Украине. На фоне слухов о возможной передаче ядерного оружия Киеву Кремль назвал такие обсуждения «абсолютно безответственными». 28 ноября президент РФ Владимир Путин пригрозил «стереть в порошок украинские центры принятия решений», если Киев получит ядерное оружие.

Трамп утверждает, что он единственный, кто может остановить войну под лозунгом «Она вообще не должна была начаться».