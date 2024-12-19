Россия стремится к снижению ядерных рисков и минимизации конфликтного потенциала между ядерными державами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», он подчеркнул, что Москва призывает к созданию условий для многоплановой работы над стратегическими угрозами.

«Мы выступаем за нечто иное, за создание условий для комплексной и многоплановой работы над снижением стратегических рисков путем сведения к минимуму конфликтного потенциала в отношениях ядерных держав», — отметил Рябков.

Он обвинил США в том, что Вашингтон продолжает усиливать силовое давление на Россию и другие ядерные страны, одновременно избегая обсуждения путей снижения этого прессинга.

«США стараются минимизировать для себя военные опасности и неприятные сюрпризы, но при этом продолжают оказывать нарастающее силовое давление на нас и на некоторые другие ядерные страны и совершенно не готовы рассматривать варианты снижения подобного силового прессинга», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков также отметил, что США фокусируются на минимизации военных угроз для себя, игнорируя необходимость поиска компромиссов, что усложняет глобальный диалог о ядерной безопасности.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российское военное ведомство должно быть готово к любому развитию обстановки.

«Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», — сказал Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.