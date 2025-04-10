ПОЛИТИКА
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Макрон: Франция может признать Палестину в июне
Макрон допустил официальное признание Палестины в ходе международной конференции, которую возглавят Париж и Эр-Рияд
Макрон: Франция может признать Палестину в июне
/ Reuters
10 апреля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать палестинское государство уже в июне — на международной конференции, которую планируется провести совместно с Саудовской Аравией. В интервью телеканалу France 5 он подчеркнул: «Мы должны двигаться в сторону признания, и в ближайшие месяцы мы это сделаем».

По его словам, такой шаг станет частью более широкой инициативы, в рамках которой отдельные ближневосточные страны, не признающие Израиль, могли бы в свою очередь официально признать его. «Я хочу участвовать в коллективной динамике, которая позволит тем, кто защищает Палестину, признать Израиль, — добавил он. — Наша цель — вместе с Саудовской Аравией возглавить эту конференцию и завершить движение к взаимному признанию с обеих сторон».

Инициатива прозвучала на фоне нарастающих международных требований политического урегулирования ситуации в Газе, где с октября 2023 года в результате израильских ударов погибли свыше 50 тыс. человек.

Еще в феврале 2024 года Макрон подчеркивал, что признание Палестины «не является табу для Франции» и представляет собой как моральную, так и политическую необходимость. «Мы обязаны это сделать ради палестинцев, чьи стремления слишком долго попирались, ради израильтян, переживших крупнейший акт антисемитского насилия в нашем веке, и ради всего региона, который стремится избавиться от носителей хаоса и мести», — говорил он.

По данным ООН, Палестину признают 147 из 193 государств-членов. В мае прошлого года к этому списку присоединились Испания, Ирландия и Норвегия. Всего признание предоставили 10 стран ЕС, а также Украина, Сербия, Черногория, Беларусь и другие.

Несмотря на то что Палестина уже признана почти 150 государствами — членами ООН из 193, ключевые державы — США, Великобритания, Франция, Германия и Япония — пока этого не сделали.

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