Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Башару Асаду и его семье предоставлено убежище в России. Он заявил об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, совершенно не обязательно, мы не обязаны это делать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли официальное сообщение от Кремля по предоставлению убежища Асаду и его семье.

Он также добавил, что в графике Владимира Путина встречи с Асадом не запланированы.

«По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать. Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут, и это его решение», — добавил представитель Кремля.

Находящийся в Кремле источник ранее сообщил российским государственным агентствам, что после падения режима 8 декабря Башар Асад вылетел в Москву. По словам источника, решение о предоставлении убежища принял лично Владимир Путин.

Комментируя произошедшее в Сирии, Песков отметил, что события там «удивили весь мир», и Россия «не является исключением». Он выразил обеспокоенность нестабильностью, ожидающей страну, и подчеркнул, что Кремль «продолжит взаимодействовать с региональными странами для обсуждения сирийских вопросов».