ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский готов подписать соглашение с Трампом
Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по редкоземельным металлам и допустил свою отставку в случае вступления Украины в НАТО
Зеленский готов подписать соглашение с Трампом
Владимир Зеленский / AP
3 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами в лондонском аэропорту Стэнстед, заявил, что Киев готов подписать соглашение с США по инвестициям в редкоземельные металлы, если это будет согласовано сторонами.

Отвечая на вопрос о территориальных уступках, обсуждавшихся в Белом доме во время напряженной встречи с Дональдом Трампом, Зеленский уклонился от прямого ответа. Он лишь подчеркнул: «Я просто хочу, чтобы услышали позицию Украины».

«Мы все должны понимать друг друга, осознавать свои красные линии», — добавил он.

Что касается соглашения по редкоземельным элементам, Зеленский отметил, что оно готово к подписанию и Украина придерживается конструктивного подхода.

«Наша политика — продолжать то, что было сделано в прошлом, мы конструктивны. Если мы согласились на соглашение, то готовы и его подписать», — заявил он.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский отметил, что «наилучшая гарантия — это сильная украинская армия». Он добавил, что отношения Украины с США продолжатся, несмотря на возникшую напряженность.

«Это не принесло положительных или дополнительных изменений для мира в Украине», — сказал он.

По мнению Зеленского, поражение Украины станет поражением не только для Киева, но и для Европы и США.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы не дать (президенту РФ Владимиру) Путину победить», — заявил он.

Зеленский также заявил, что готов уйти в отставку, если Украина станет членом НАТО.

«Я могу пойти на обмен ради НАТО. Я говорил, что могу идти на такой обмен, и если НАТО будет, значит, я выполнил свою задачу», — сказал он.

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